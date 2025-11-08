Ричмонд
«Брат уехал на вахту и исчез!»: поиски 54-летнего мужчины продолжаются больше года в Иркутской области

В Иркутской области разыскивают 54-летнего пропавшего мужчину.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

«Помогите! Мой брат уехал на вахту и бесследно пропал!» — рассказала сибирячка в отделении полиции. О местонахождении 54-летнего жителя села Еланцы ничего неизвестно уже больше года — он не выходил на связь с октября 2024.

— Владислав Юрьевич Семенов уехал на вахту в село Оса Иркутской области. Из особых примет — на правой руке нет указательного пальца, — уточнили в МВД региона.

Где может находиться мужчина, все ли с ним в порядке? На эти вопросы пока нет ответов, но семья продолжает верить в лучшее. Полицейские просят всех, кто обладает хоть какой-то информацией о разыскиваемом, связаться с ними по номерам телефонов: