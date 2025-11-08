Бастрыкин заинтересовался свалкой вблизи деревни Зелецино в Нижегородской области

В марте текущего года лица неславянской внешности возле частного сектора и газораспределительной станции организовали несанкционированную свалку, на которую свозятся бытовые и крупногабаритные отходы, а также строительный мусор, что приводит к загрязнению окружающей среды, в том числе местных водоемов.