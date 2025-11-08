Ричмонд
В Московском районе хулиган распылил перцовку в 86-летнего пенсионера

Ему не понравилось замечание мужчины.

Источник: Аргументы и факты

В пятницу, 7 ноября, неизвестный распылил в лицо 86-летнего пенсионера перцовый баллончик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Хулигану не понравилось, что пожилой мужчина попросил его уступить место пенсионерке.

«Злоумышленник скрылся с места происшествия, и пострадавший обратился в травмпункт, где у него диагностировали химический ожог лица и шеи», — рассказали в ведомстве.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Полиция занимается розыском подозреваемого.