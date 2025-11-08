Стали известны подробности жёсткого ДТП с фурой на трассе в Пермском крае

Подробности жёсткого ДТП с фурой на региональной трассе сайту perm.aif.ru рассказали в МВД Пермского края.
Речь идёт об аварии, произошедшей 8 ноября на мосту через реку Сюзьву. Около 13:53 на 1049-м километре федеральной автомагистрали Р-243 39-летний водитель машины «Лада Приора» не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в большегруз «Скания», за рулём которого находился 57-летний мужчина.
В результате столкновения 38-летняя женщина, находившаяся в момент ДТП в салоне легковушки, получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.
Сейчас сотрудники автоинспекции выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.
Напомним, у легковушки полностью раскурочены передняя и правая части, а также разбито лобовое стекло.