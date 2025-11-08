Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны подробности жёсткого ДТП с фурой на трассе в Пермском крае

Пострадал пассажир легковушки.

Источник: Аргументы и факты

Подробности жёсткого ДТП с фурой на региональной трассе сайту perm.aif.ru рассказали в МВД Пермского края.

Речь идёт об аварии, произошедшей 8 ноября на мосту через реку Сюзьву. Около 13:53 на 1049-м километре федеральной автомагистрали Р-243 39-летний водитель машины «Лада Приора» не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в большегруз «Скания», за рулём которого находился 57-летний мужчина.

В результате столкновения 38-летняя женщина, находившаяся в момент ДТП в салоне легковушки, получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

Сейчас сотрудники автоинспекции выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, у легковушки полностью раскурочены передняя и правая части, а также разбито лобовое стекло.