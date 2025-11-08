В Астане с жилого дома обрушились облицовка и кондиционер: врачи рассказали о состоянии пострадавших

По данным пресс-службы Управления общественного здравоохранения, все пострадавшие были доставлены в многопрофильную больницу № 1.
«Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии, проводится экстренная операция. Еще двое пострадавших находятся в отделении реанимации, состояние их тяжелое», — уточнили врачи.
Кроме того, состояние двух пациентов стабильное, они находятся в отделении.
«Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Пострадавшим также будет оказана материальная помощь, дальнейшее лечение и реабилитация».