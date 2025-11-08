Ричмонд
В Астане с жилого дома обрушились облицовка и кондиционер: врачи рассказали о состоянии пострадавших

Сегодня, 8 ноября 2025 года, по проспекту Тәуелсіздік в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным пресс-службы Управления общественного здравоохранения, все пострадавшие были доставлены в многопрофильную больницу № 1.

«Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии, проводится экстренная операция. Еще двое пострадавших находятся в отделении реанимации, состояние их тяжелое», — уточнили врачи.

Кроме того, состояние двух пациентов стабильное, они находятся в отделении.

«Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Пострадавшим также будет оказана материальная помощь, дальнейшее лечение и реабилитация».

Пресс-служба УОЗ Астаны