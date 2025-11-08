Двух жителей Челябинска спасли на пожаре в многоэтажном доме

В Челябинске сотрудники МЧС спасли на пожаре двух человек — жильцов многоквартирного дома на улице Чичерина. ЧП произошло днём 8 ноября 2025 года, в квартире на шестом этаже загорелись вещи. Об этом сообщают в региональном управлении.
По автолестнице огнеборцы спасли мужчину, также из опасной зоны они вынесли женщину без сознания. Оба человека переданы работникам скорой.
Самостоятельно из подъезда эвакуировались 15 человек — из них три ребёнка.
Специалистам отделения дознания предстоит установить причину возгорания.