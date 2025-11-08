Ричмонд
Двух жителей Челябинска спасли на пожаре в многоэтажном доме

Сотрудники МЧС помогли выбраться из огня мужчине и вынесли из опасной зоны женщину без сознания.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

В Челябинске сотрудники МЧС спасли на пожаре двух человек — жильцов многоквартирного дома на улице Чичерина. ЧП произошло днём 8 ноября 2025 года, в квартире на шестом этаже загорелись вещи. Об этом сообщают в региональном управлении.

По автолестнице огнеборцы спасли мужчину, также из опасной зоны они вынесли женщину без сознания. Оба человека переданы работникам скорой.

Самостоятельно из подъезда эвакуировались 15 человек — из них три ребёнка.

Специалистам отделения дознания предстоит установить причину возгорания.