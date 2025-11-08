В ДТП с автобусом в Таиланде пострадали пять белорусов и шесть россиян

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП с автобусом в Таиланде пострадали шесть россиян и пять белорусов. Об этом сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.
/Будет дополнено/.
