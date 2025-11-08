На трассе под Екатеринбургом произошло ДТП с 8 фурами

По предварительной версии, 39-летний водитель грузового автомобиля MAN ехал со стороны Перми, но в какой-то момент он не справился с управлением и налетел на грузовой автомобиль, который ехал впереди него. Дальше машина оказалась в кювете, ее вынесло на придорожную парковку, где стояли шесть грузовых автомобилей: два автомобиля DAF, два автомобиля SCANIA, SHACMAN и грузовой автомобиль ГАЗель. Водители этих машин не пострадали, чего нельзя сказать про машины. Все большегрузы получили механические повреждения.