На трассе под Екатеринбургом произошло ДТП с 8 фурами

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют подробности ДТП, участниками которой стали сразу восемь машин-большегрузов. Инцидент случился на 332-м километре федеральной трассы Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

По предварительной версии, 39-летний водитель грузового автомобиля MAN ехал со стороны Перми, но в какой-то момент он не справился с управлением и налетел на грузовой автомобиль, который ехал впереди него. Дальше машина оказалась в кювете, ее вынесло на придорожную парковку, где стояли шесть грузовых автомобилей: два автомобиля DAF, два автомобиля SCANIA, SHACMAN и грузовой автомобиль ГАЗель. Водители этих машин не пострадали, чего нельзя сказать про машины. Все большегрузы получили механические повреждения.

— Водитель автомобиля MAN перевозил кондитерские изделия из Старого Оскола в Екатеринбург. Он пояснил, что не смог вовремя остановиться из-за технической неисправности. Данная версия будет тщательно проверена. По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе ведомства.