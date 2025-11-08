Врачи рассказали о состоянии белоруски, пострадавшей в ДТП в Таиланде

В справочной службе больницы агентству рассказали, что утром 6 ноября в больницу поступили несколько человек, граждан России и Белоруссии, однако у большинства из них были легкие травмы и ушибы, и они были выписаны сразу после оказания необходимой медицинской помощи, а одна гражданка Белоруссии, находившаяся в тяжелом состоянии, осталась в отделении интенсивной терапии.