В Крыму опровергли информацию о взломе эфирного вещания местных телеканалов

Все теле- и радиостанции работают в обычном режиме.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму опровергли информацию о взломе эфирного вещания местных телеканалов. Советник главы республики Олег Крючков назвал это «вбросом» со стороны врага, а видео, которое распространяется в соцсетях- «ложью» и «низкопробной подделкой».

— Другие титры, ошибки в тексте, другой логотип. Вырезан фрагмент озвучки из материала журналиста, который давно не работает на канале Крым 24, — написал Крючков у себя в Tg-канале.

Он также заверил, что вещание всех телевизионных каналов и радиостанций в Крыму осуществляется в обычном режиме.

Крымчан просят проверять информацию и пользоваться только официальными источниками.