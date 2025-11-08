Омича, мечтавшего работать в Германии, обманули на 300 тысяч рублей

Более 300 тысяч рублей лишился 22-летний житель рабочего поселка Любино при попытке получить работу за границей. Большую часть суммы молодой человек взял взаймы.
В отделе МВД России по Любинскому району расследуется уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стал 22-летний житель районного центра. В последнее время юноша активно искал работу за рубежом, размещая свои резюме на различных интернет-сайтах. Вскоре с ним связался неизвестный, представившийся представителем рекрутинговой фирмы, и предложил вакансию управляющего частным домом в Германии.
Заинтересовавшись предложением, сельчанин продолжил общение уже с «менеджером» компании, который сообщил, что для оформления визы и помощи в подготовке резюме необходимо будет внести внушительную по размеру по сумму. Молодой человек даже не задумался, что деньги у него просят абсолютно незнакомые ему люди, общение с которыми у него происходило только по телефону. Веря в свое «светлое будущее», он занял у товарища 270 тысяч рублей и добавил 38 тысяч рублей из личных сбережений. В общей сложности он перечислил неизвестным лицам 308 тысяч рублей. После перевода средств связь с «рекрутерами» прервалась и тогда только до юноши дошло, что его банально обманули.
Сотрудники омской полиции призывают омичей быть предельно осторожными при поиске работы через интернет. В частности, они рекомендуют никогда не перечисляйте деньги неизвестным лицам за оформление документов, визы или подготовку резюме до личного контакта с представителями компании и проверки их надежности.