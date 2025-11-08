Ричмонд
Бастрыкин потребовал доклад после обращений дольщиков петербургского ЖК «Юнтолово»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку на предмет нарушения прав дольщиков ЖК «Юнтолово» в Санкт-Петербурге. Он затребовал соответствующий доклад у руководства петербургского главка СКР, сообщили в ведомстве.

Источник: Коммерсантъ

Поводом стали обращения граждан, поступившие через приемную председателя СКР в социальной сети «ВКонтакте». Дольщики рассказали, что девелопер «Главстрой-СПб специализированный застройщик» неоднократно переносил сроки ввода корпусов, которые должны были быть сданы в эксплуатацию еще в июне текущего года. При этом люди полностью оплатили квартиры в прошлом году.

Предыдущие обращения граждан в компетентные органы не принесли результатов. Особую сложность ситуация представляет для семей с малолетними детьми, которые вынуждены снимать жилье, неся дополнительные финансовые расходы, отмечают в ведомстве.

По данным Rusprofile, ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик» работает с 2006 года и принадлежит московскому ООО «Главстрой-Инвест». Выручка дочерней компании в 2024 году составила 22 млрд рублей, а прибыль — 669 млн рублей.