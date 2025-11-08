Бастрыкин потребовал доклад после обращений дольщиков петербургского ЖК «Юнтолово»

Поводом стали обращения граждан, поступившие через приемную председателя СКР в социальной сети «ВКонтакте». Дольщики рассказали, что девелопер «Главстрой-СПб специализированный застройщик» неоднократно переносил сроки ввода корпусов, которые должны были быть сданы в эксплуатацию еще в июне текущего года. При этом люди полностью оплатили квартиры в прошлом году.