Сбитый иномаркой в Ленинградской области подросток на питбайке умер

«Утром 7 ноября в полицию поступила телефонограмма из детской больницы о том, что подросток скончался. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств — ред.)», — говорится в сообщении.