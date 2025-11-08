Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбитый иномаркой в Ленинградской области подросток на питбайке умер

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. Семиклассник, которого в октябре в Волосовском районе Ленинградской области сбил с питбайка водитель иномарки, умер в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Источник: © РИА Новости

Как сообщало ведомство, 18 октября, около 03.40 мск на 11-м километре автодороги Кемполово — Губаницы — Выра — Тосно — Шапки водитель Hyundai Solaris столкнулся с 13-летним семиклассником на питбайке. В результате ДТП подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии.

«Утром 7 ноября в полицию поступила телефонограмма из детской больницы о том, что подросток скончался. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств — ред.)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель задержан. За 2025 год он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 32 раза.