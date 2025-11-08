Большого специалиста по траве задержали в Петербурге

Наркоплантацию обнаружили в одной из арендованной квартир в Шушарах в Пушкинском районе. Житель Пушкина создал целый огород, где выращивал растения — «голландскую траву», которые после, собирал для личного употребления и не только. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.