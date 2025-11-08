Большого специалиста по траве задержали в Петербурге

Наркоплантацию обнаружили в одной из арендованной квартир в Шушарах в Пушкинском районе. Житель Пушкина создал целый огород, где выращивал растения — «голландскую траву», которые после, собирал для личного употребления и не только. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
— При осмотре квартиры полицейские нашли и изъяли четыре полимерных пакета с растительными наркотиками общим весом более 16 килограммов, один мешок с 15 растениями и корневой системой, а также оборудование для выращивания. Экспертиза одного из пакетов подтвердила наличие конопли массой 4604 грамма, — рассказали в пресс-службе ведомства. Наркодилера задержали и поместили под стражу. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, иностранца-закладчика из Кубы поймали на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге. Житель Кубы приехал в город в сентябре в качестве туриста.