Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с автобусом в Соликамске

Прокуратурой Пермского края организована проверка по факту аварии с участием пассажирского автобуса в Соликамске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Соцсети

По предварительным данным, водитель рейсового автобуса покинул салон, после чего транспортное средство совершило неконтролируемый съезд в кювет. Пострадавшей пассажирке оказана медицинская помощь.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок. «При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — уточнили в пресс-службе.

Сегодня в соцсетях появилась информация об аварии с участием автобуса в микрорайоне Верхний Больничный в Соликамске.