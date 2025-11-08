Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с автобусом в Соликамске

По предварительным данным, водитель рейсового автобуса покинул салон, после чего транспортное средство совершило неконтролируемый съезд в кювет. Пострадавшей пассажирке оказана медицинская помощь.



Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок. «При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — уточнили в пресс-службе.