Шнипко объяснил причины масштабного отключения газа в Омске и области

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко сообщил в субботу, 8 ноября 2025 года, что с начала октября поступают обращения о временных отключениях сжиженного газа в многоквартирных домах Омска и некоторых муниципальных районов.

"В эти дома поставляет газ Омская областная газовая компания. Как докладывает руководство этой частной газовой компании, перебои поставок газа для пищеприготовления связаны с временными трудностями в финансово-хозяйственной деятельности ООГК.

По поручению губернатора региона Виталия Павловича Хоценко для оперативного возобновления газоснабжения Правительство Омской области совместно с областной прокуратурой приняли ряд мер.

В итоге Омская областная газовая компания смогла приобрести необходимый объем сжиженного углеводородного газа и поставить ресурс для жителей", — рассказал Шнипко.

По его словам Омская областная газовая компания уже восстановила газоснабжение в жилых домах Омска. В субботу, 8 ноября, как отмечается, по плану — Седельниковский и Нововаршавский районы Омской области.

Напомним, что из-за отключения газа у полутора тысяч омичей возбудили уголовное дело. Газоснабжение, по данным следствия, отсутствовало с 10 по 14 октября 2025 года св 19 многоквартирных домах Омска.

Отметим, в августе 2025 года в отношении Омской областной газовой компании началась первая стадия банкротства — наблюдение.

По данным ФНС от 15 октября 2025 года, в отношении компании действует приостановление операций по счетам на сумму по налогам около 133 миллионов рублей.