В одном из городов Челябинской области установлен карантин по бешенству животных

Неблагополучным пунктом определена территория в радиусе до 2 километров. Там запрещено проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых к инфекции животных, их вывоз в течение 179 календарных дней.