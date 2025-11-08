В одном из городов Челябинской области установлен карантин по бешенству животных

В Карталах (Челябинская область) установлен карантин по бешенству животных, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Из документа следует, что ограничительные мероприятия установлены на территории эпизоотического очага, расположенного в частном доме на улице Узкая.
Неблагополучным пунктом определена территория в радиусе до 2 километров. Там запрещено проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых к инфекции животных, их вывоз в течение 179 календарных дней.
Главе Карталинского округа и районной ветеринарной станции поручено обеспечить выполнение плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя.