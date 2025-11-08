Ричмонд
На западе Украины мужчина выпал с пятого этажа военкомата

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Мужчина выпал из окна военкомата в административном центре Тернопольской области Украины городе Тернополе. Об этом сообщает местное издание «Тернополяне».

Источник: AP 2024

По данным СМИ, мужчина, упавший с высоты пятого этажа, выжил и доставлен в реанимацию местной больницы.

Официальных комментариев относительно случившегося пока не поступало. На месте происшествия проводятся следственные действия.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах.