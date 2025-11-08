Белоруска находится в тяжелом состоянии после ДТП с туравтобусом в Таиланде

Авария произошло 6 ноября на территории одного из отелей, расположенных вблизи национального парка и водопада Сай Йок. Изначально говорилось, что в ДТП с микроавтобусом внутригостиничных перевозок пострадали пять белорусов и шесть россиян. Позже стало известно, что десять человек получили легкие травмы и ушибы и вскоре они выписались из больницы и были доставлены в Паттайю. Однако одна из пострадавших граждан Беларуси была госпитализирована в отделение интенсивной терапии больницы провинции Канчанабур.