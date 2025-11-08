Белоруска находится в тяжелом состоянии после ДТП с туравтобусом в Таиланде

Белоруска получила тяжелые травмы в жестком ДТП с автобусом в Таиланде, пишет БелТА.
Ранее «Комсомолка» писала, что пять белорусов пострадали в жестком ДТП с автобусом в Таиланде.
Авария произошло 6 ноября на территории одного из отелей, расположенных вблизи национального парка и водопада Сай Йок. Изначально говорилось, что в ДТП с микроавтобусом внутригостиничных перевозок пострадали пять белорусов и шесть россиян. Позже стало известно, что десять человек получили легкие травмы и ушибы и вскоре они выписались из больницы и были доставлены в Паттайю. Однако одна из пострадавших граждан Беларуси была госпитализирована в отделение интенсивной терапии больницы провинции Канчанабур.
— Белоруска получила тяжелые травмы. Она все еще в больнице, — проинформировали российские дипломаты.
Сообщается, что в ДТП белоруска получила травмы внутренних органов. К счастью, пострадавшая находится в сознании и не подключена к какой-либо аппаратуре жизнеобеспечения. Однако все же ее состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.
