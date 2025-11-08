Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Огромный столб дыма испугал 8 ноября жителей Городищенского района

Огонь охватил площадь в 40 квадратных метров, на борьбу с ним у пожарного подразделения 65-й ПСЧ ушел почти час.

Источник: Соцсети

«Надеюсь, не автосалон», — комментирует один из обсуждающих происшествие.

В региональном ГУ МЧС успокоили: горел мусор глубокого залегания. Местные жители возражают: в этом месте — несанкционированная свалка покрышек, это от них шел такой едкий дым.

«О пожаре сообщили диспетчеру в 14:00, на место выехали пожарные подразделения 65-й ПСЧ. Огонь охватил площадь в 40 квадратных метров и был потушен в 14:49», — подтверждают в ведомстве.

Предполагается, что пламя вспыхнуло из-за неосторожного обращения с огнем. К счастью, никто из людей не пострадал.