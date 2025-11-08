Огромный столб дыма испугал 8 ноября жителей Городищенского района

«Надеюсь, не автосалон», — комментирует один из обсуждающих происшествие.
В региональном ГУ МЧС успокоили: горел мусор глубокого залегания. Местные жители возражают: в этом месте — несанкционированная свалка покрышек, это от них шел такой едкий дым.
«О пожаре сообщили диспетчеру в 14:00, на место выехали пожарные подразделения 65-й ПСЧ. Огонь охватил площадь в 40 квадратных метров и был потушен в 14:49», — подтверждают в ведомстве.
Предполагается, что пламя вспыхнуло из-за неосторожного обращения с огнем. К счастью, никто из людей не пострадал.