Ректор СПбГУП просит суд отменить его отстранение от должности

Газета «Коммерсант» в октябре сообщала, что в рамках иска Генпрокуратуры РФ представлены данные о злоупотреблениях Запесоцкого. По версии ГП, как отмечает издание, СПбГУП за два года потратил более 74 миллионов рублей на зарубежные поездки ректора и членов его семьи, а также оплату посещений ими ресторанов. По данным газеты, еще 20 миллионов рублей было израсходовано на оплату проживания Запесоцкого под усиленной охраной. Как отмечалось в обращении Запесоцкого, которое имеется в распоряжении РИА Новости, он отверг обвинения, опубликованные изданием, и намерен подать соответствующий иск.