В Петербурге подростка арестовали за участие в террористической организации

По версии следствия, подросток, будучи приверженцем экстремистских взглядов и испытывая недовольство действующей властью РФ и специальной военной операцией, не позднее 3 февраля 2025 года вышел на контакт с представителями РДК и в ходе переписки выразил намерение участвовать в деятельности этой террористической организации. Не позднее 3 апреля он осуществил разведку железнодорожной инфраструктуры вблизи участка между станциями Новая Охта и Парнас и отправил представителям РДК снимки и видеоматериалы об объекте для последующего совершения ими диверсии или теракта.