В Петербурге подростка арестовали за участие в террористической организации

«7 ноября 2025 года фигурант был задержан, ему предъявлено обвинение. Вину он признал. Срок меры — 30 декабря 2025 года (1 месяц 24 суток)», — сказано в сообщении.
По версии следствия, подросток, будучи приверженцем экстремистских взглядов и испытывая недовольство действующей властью РФ и специальной военной операцией, не позднее 3 февраля 2025 года вышел на контакт с представителями РДК и в ходе переписки выразил намерение участвовать в деятельности этой террористической организации. Не позднее 3 апреля он осуществил разведку железнодорожной инфраструктуры вблизи участка между станциями Новая Охта и Парнас и отправил представителям РДК снимки и видеоматериалы об объекте для последующего совершения ими диверсии или теракта.
«Дополнительный трагизм ситуации состоит в том, что в ходе процесса стало известно, что отец Вячеслава находится на СВО. Защищать Родину и семью мужчина пошел добровольно», — отмечается в сообщении пресс-службы.