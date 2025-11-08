Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под памятником Салавату Юлаеву в Уфе обнаружили историческую записку

Ратмир Мавлиев показал находку из-под демонтированного памятника.

Источник: Комсомольская правда

Во время работ по демонтажу памятника Салавату Юлаеву в Уфе была сделана неожиданная находка. Как сообщил в своих социальных сетях мэр Ратмир Мавлиев, под монументом обнаружили послание из прошлого.

Судя по опубликованному снимку, находка представляет собой лист бумаги с именами трех строителей из Баймака, которые участвовали в установке памятника 13 мая 1967 года. Записка хранилась в зелёной стеклянной бутылке.

Напомним, что памятник Салавату Юлаеву направлен на реставрацию в мастерскую. Также планируется реконструкция кургана, на котором установлен постамент. Завершение работ запланировано на 2027 год, к празднованию Дня Республики.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.