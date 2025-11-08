Под памятником Салавату Юлаеву в Уфе обнаружили историческую записку

Во время работ по демонтажу памятника Салавату Юлаеву в Уфе была сделана неожиданная находка. Как сообщил в своих социальных сетях мэр Ратмир Мавлиев, под монументом обнаружили послание из прошлого.
Судя по опубликованному снимку, находка представляет собой лист бумаги с именами трех строителей из Баймака, которые участвовали в установке памятника 13 мая 1967 года. Записка хранилась в зелёной стеклянной бутылке.
Напомним, что памятник Салавату Юлаеву направлен на реставрацию в мастерскую. Также планируется реконструкция кургана, на котором установлен постамент. Завершение работ запланировано на 2027 год, к празднованию Дня Республики.
