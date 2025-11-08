В Сузунском районе возбуждено уголовное дело после гибели ребенка на пожаре

В Сузунском районе Новосибирской области начато расследование уголовного дела в связи со смертью несовершеннолетней девочки в результате пожара. Уголовное дело, возбужденное Черепановским следственным отделом Следкома РФ по Новосибирской области. Об этом сообщили в СУ СК по Новосибирской области.
Согласно предварительным данным следствия, инцидент произошел днем 8 ноября 2025 года в жилом доме в поселке Сузун. В результате пожара погибла 12-летняя девочка.
В настоящее время следователи во взаимодействии с сотрудниками МЧС проводят осмотр места пожара, чтобы установить источник и причины возгорания.
Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти ребенка. Ведется комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшей трагедии.