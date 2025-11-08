В Сузунском районе возбуждено уголовное дело после гибели ребенка на пожаре

В Сузунском районе Новосибирской области начато расследование уголовного дела в связи со смертью несовершеннолетней девочки в результате пожара. Уголовное дело, возбужденное Черепановским следственным отделом Следкома РФ по Новосибирской области. Об этом сообщили в СУ СК по Новосибирской области.