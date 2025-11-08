В Петербурге арестовали несовершеннолетнего за содействие РДК*

«В ходе переписки с представителями террористической организации юноша выразил намерение участвовать в деятельности РДК*, а именно оказывать содействие в совершении террористических актов и диверсий на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области путем предоставления информации об объектах транспортной инфраструктуры. Затем, не позднее 3 апреля, Вячеслав осуществил разведку местности и железнодорожной инфраструктуры вблизи развязки кольцевой автомобильной дороги Токсовское шоссе и участка железнодорожного полотна между станциями “Новая Охта” — “Парнас”, — уточняет пресс-служба судов.