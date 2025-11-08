Ричмонд
В донском регионе 8 ноября упал с многоквартирного дома и разбился мужчина

Сейчас полицейские Волгодонска устанавливают все обстоятельства ЧП.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, 8 ноября 2025 года в Волгодонске неизвестный мужчина упал с высоты и разбился.

Уточняется, что в экстренную службу «112» поступил телефонный звонок от очевидцев ЧП. Они сообщили о том, что в Волгодонске на проспекте Курчатова, 26 упал неизвестный мужчина и разбился.

Сразу же на место происшествия прибыли сотрудники Отдела полиции № 2 межмуниципального управления МВД России «Волгодонское». Также приехала бригада «Скорой».

От полученных травм мужчина скончался в реанимации.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.