В уфимском аэропорту задержали множество рейсов из-за ограничений

В субботу, 8 ноября, международный аэропорт Уфы имени Мустая Карима в течение шести часов не принимал и не отправлял самолеты. Причиной стали временные ограничения на полеты, введенные в связи с объявленным в Башкирии режимом беспилотной опасности.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта, из Уфы задержались рейсы в Казань, Краснодар, Новосибирск, Москву и Минеральные Воды. Также возникли задержки с прибытием самолетов из Когалыма, Надыма, Екатеринбурга, Москвы, Сургута и Ханты-Мансийска.
Напомним, что действовавший с утра режим беспилотной опасности был отменен после двух часов дня. Позднее Министерство обороны России сообщило, что в небе над Башкирией силами противовоздушной обороны был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.