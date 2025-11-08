Пермячке, устроившей протестный концерт, может грозить до 15 суток ареста

Напомним, 6 ноября Ленинский райсуд признал Екатерину Осташеву виновной в административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2.2 КоАП РФ (нарушение общественного порядка при организации массового пребывания граждан). Ей назначено наказание в виде 60 часов обязательных работ. 22 октября на эспланаде она провела концерт в поддержку музыкальной группы «Стоптайм». На встрече присутствовали не менее 60 слушателей, которые мешали гражданам идти по тротуару. После задержания ей был назначен административный арест на семь суток за отказ от медицинского освидетельствования на наркотические вещества.