Массовое ДТП с троллейбусом произошло из-за снегопада в Новосибирске

На месте происшествия собралась длинная пробка.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске в районе дома на улице Доватора, 11 произошло массовое ДТП с троллейбусом № 7 и двумя иномарками. Как пишут очевидцы в паблике «АСТ-54 Black» всему виной снегопад, из-за которого снизилась видимость на дорогах.

Сейчас на участке затруднено движение автомобилей. На месте работают сотрудники ДПС, а пассажиры дожидаются следующего транспорта.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирской области уборку дорог от снегопадов проводят в усиленном режиме. Ежедневно в уборке задействовано более 800 единиц спецтехники.