Массовое ДТП с троллейбусом произошло из-за снегопада в Новосибирске

В Новосибирске в районе дома на улице Доватора, 11 произошло массовое ДТП с троллейбусом № 7 и двумя иномарками. Как пишут очевидцы в паблике «АСТ-54 Black» всему виной снегопад, из-за которого снизилась видимость на дорогах.