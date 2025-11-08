Массовое ДТП с троллейбусом произошло из-за снегопада в Новосибирске

В Новосибирске в районе дома на улице Доватора, 11 произошло массовое ДТП с троллейбусом № 7 и двумя иномарками. Как пишут очевидцы в паблике «АСТ-54 Black» всему виной снегопад, из-за которого снизилась видимость на дорогах.
Сейчас на участке затруднено движение автомобилей. На месте работают сотрудники ДПС, а пассажиры дожидаются следующего транспорта.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирской области уборку дорог от снегопадов проводят в усиленном режиме. Ежедневно в уборке задействовано более 800 единиц спецтехники.