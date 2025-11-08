На улице Пугачева в Уфе откроют две новые полосы движения

В Уфе на следующей неделе планируют ввести в эксплуатацию две новые полосы движения на улице Пугачева. Дорогу расширят от развязки с улицей Рыленко до гипермаркета «Лента». Об этом сообщил глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов.
Он рассказал, что сегодня вместе с первым заместителем главы городской администрации Сергеем Кожевниковым и представителями коммунальных служб провел рабочий объезд строящегося участка улицы Пугачева.
В ходе осмотра руководители обсудили текущее состояние дорожной инфраструктуры и определили дальнейшие шаги по улучшению транспортного сообщения на этой территории.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.