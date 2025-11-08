Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На улице Пугачева в Уфе откроют две новые полосы движения

Транспортную развязку на улице Пугачева планируют запустить на следующей неделе.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на следующей неделе планируют ввести в эксплуатацию две новые полосы движения на улице Пугачева. Дорогу расширят от развязки с улицей Рыленко до гипермаркета «Лента». Об этом сообщил глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов.

Он рассказал, что сегодня вместе с первым заместителем главы городской администрации Сергеем Кожевниковым и представителями коммунальных служб провел рабочий объезд строящегося участка улицы Пугачева.

В ходе осмотра руководители обсудили текущее состояние дорожной инфраструктуры и определили дальнейшие шаги по улучшению транспортного сообщения на этой территории.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.