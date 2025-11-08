Из Уфы запустили прямые рейсы во Вьетнам

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, перелеты между Уфой и Нячангом будут совершаться до двух раз в 12 дней на лайнерах Boeing 767−300, которые вмещают 336 пассажиров. Продолжительность полета в одну сторону составляет 9 часов 45 минут.