Из Уфы запустили прямые рейсы во Вьетнам

Из международного аэропорта Уфы начали выполнять регулярные рейсы на популярный вьетнамский курорт Нячанг. Первый самолет отправился в путь с полностью занятыми пассажирскими креслами.
Как уточнили в пресс-службе аэропорта, перелеты между Уфой и Нячангом будут совершаться до двух раз в 12 дней на лайнерах Boeing 767−300, которые вмещают 336 пассажиров. Продолжительность полета в одну сторону составляет 9 часов 45 минут.
Актуальное расписание с датами и временем вылетов можно найти в специальном разделе на официальном сайте аэропорта Уфы.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.