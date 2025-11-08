Криминалист Игнатов: убийц криптоинвестора Новака нашли по его контактам

«Преступление было совершено на их территории. Специалисты из криминальной полиции ОАЭ оперативно связались с нашими правоохранителями, которые подключились к работе и установили здесь всех, кто был причастен к преступлению. ОАЭ — небольшая страна, поэтому там все прозрачно: кто прилетел, когда прилетел, когда улетел, кто здесь находится, где находится. Там очень тяжело скрыться, поэтому после того, как была получена информация из России о возможных причастных, об окружении Новака и его знакомых, вылетевших в ОАЭ, были сделаны выводы и определены подозреваемые», — уточнил он.