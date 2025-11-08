Криминалист Игнатов: убийц криптоинвестора Новака нашли по его контактам

Быстро вычислить убийц криптоинвестора Романа Новака и его супруги оперативникам помог анализ контактов погибшего, считает криминалист Михаил Игнатов.
«Сыщикам сразу ухватили рабочую версию и по ней пошли. Она подтвердилась. Скорее всего, отследили связи Новака, отследили возможные контакты, возможные угрозы. Проверили, кто из тех людей, которые с ним общались, контактировали, возможно, вылетели в ОАЭ. Так установили исполнителей. А затем было делом техники установить всю преступную группу, которая имела цель — вымогательство», — объяснил aif.ru эксперт.
Игнатов подчеркнул, что оперативность работы стала результатом сотрудничества нашего уголовного розыска и криминальной полиции Арабских Эмиратов.
«Преступление было совершено на их территории. Специалисты из криминальной полиции ОАЭ оперативно связались с нашими правоохранителями, которые подключились к работе и установили здесь всех, кто был причастен к преступлению. ОАЭ — небольшая страна, поэтому там все прозрачно: кто прилетел, когда прилетел, когда улетел, кто здесь находится, где находится. Там очень тяжело скрыться, поэтому после того, как была получена информация из России о возможных причастных, об окружении Новака и его знакомых, вылетевших в ОАЭ, были сделаны выводы и определены подозреваемые», — уточнил он.
Криминалист поделился мнением, что у Новака и его супруги был шанс выжить после похищения. Также он отметил, что сценарий этого преступления напоминает истории из 90-х.
Следствием установлено, что криптоинвестора Новака и его жену похитили и убили в ОАЭ. По подозрению в организации и убийстве задержали трех человек, еще четверо подозреваются в пособничестве.