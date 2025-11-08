СК нашел виновного во взрыве дома под Тулой

Следователи установили личность человека, причастного к мощному взрыву бытового газа в поселке Куркино Тульской области, в результате которого обрушился жилой дом. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Трагедия произошла утром 8 ноября. Взрыв был такой силы, что частично обрушилась торцевая стена первого подъезда, а также кровля и перекрытия второго и третьего этажей. По словам шокированных очевидцев, одна из жительниц дома «вылетела в окно», но выжила. По разным данным, всего пострадали от четырех до шести человек, среди которых жильцы дома, случайный прохожий и двое сотрудников газовой службы.
Как выяснилось, газовщиков вызывали к дому дважды из-за сильного запаха газа. Первый раз им никто не открыл дверь. Взрыв прогремел в тот момент, когда они заходили в подъезд во время второго вызова.
По предварительной версии, эпицентр взрыва находился в квартире на первом этаже, где 50-летний жилец, по данным СМИ, самостоятельно ремонтировал газовое оборудование. Вероятно, именно он и является тем самым подозреваемым, которому теперь предстоит ответить за случившееся. По факту обрушения дома возбуждено уголовное дело.