СК нашел виновного во взрыве дома под Тулой

Трагедия произошла утром 8 ноября. Взрыв был такой силы, что частично обрушилась торцевая стена первого подъезда, а также кровля и перекрытия второго и третьего этажей. По словам шокированных очевидцев, одна из жительниц дома «вылетела в окно», но выжила. По разным данным, всего пострадали от четырех до шести человек, среди которых жильцы дома, случайный прохожий и двое сотрудников газовой службы.