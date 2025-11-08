СК ищет виновных в ДТП с автобусом и пострадавшей пассажиркой в Соликамске

К выяснению обстоятельств ДТП с автобусом в Соликамске (Пермский край) подключились оперативники СУ СКР по региону. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. URA.RU уже рассказывало, в результате дорожного инцидента пострадала пассажирка.