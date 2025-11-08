Ричмонд
Под Столином 18-летний водитель погиб, когда его авто врезалось в дерево

18-летний водитель погиб на месте ДТП в Столинском районе.

Источник: Комсомольская правда

18-летний водитель автомобиля Hyundai вечером 8 ноября попал в ДТП в Столинском районе и погиб на месте происшествия, сообщает УВД Брестского облисполкома. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением, выехал на встречку, потом съехал на обочину и врезался в дерево.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

Мы писали, что белоруска находится в тяжелом состоянии после ДТП с туравтобусом в Таиланде.

Кроме того, возле Минска, на трассе Гродно-Минск, остается закрытым поврежденный 6 ноября в ДТП путепровод. Автомобили направляют по другим маршрутам.