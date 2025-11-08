Под Столином 18-летний водитель погиб, когда его авто врезалось в дерево

18-летний водитель автомобиля Hyundai вечером 8 ноября попал в ДТП в Столинском районе и погиб на месте происшествия, сообщает УВД Брестского облисполкома. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением, выехал на встречку, потом съехал на обочину и врезался в дерево.