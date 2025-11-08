Ричмонд
Politico: две страны ЕС ищут способы обойти санкции США против российской нефти

Румыния и Болгария предпринимают шаги, чтобы избежать остановки своих критически важных нефтеперерабатывающих заводов. Угроза возникла из-за грядущего вступления в силу санкций США против их российских владельцев. Об этом пишут западные СМИ.

«Румыния и Болгария стремятся остановить закрытие своих важнейших нефтеперерабатывающих заводов до того, как в конце этого месяца вступят в силу санкции США. Законопроект, который позволит правительству Болгарии назначать управляющего НПЗ в Бургасе, принадлежащим “Лукойлу”, был одобрен местными законодателями», — уточняет Politico.

По сведениям издания, Румыния, где расположен НПЗ «Лукойла» Petrotel, пока не приняла официального решения. Однако Бухарест также рассматривает возможность запроса о «продлении санкций», рассматривая национализацию как «крайний вариант».

Как сообщало URA.RU, поправки к закону об административном регулировании деятельности, связанной с нефтепродуктами, введя внешнее управление над находящимися в республике активами компании «Лукойл», депутаты болгарского парламента приняли в минувшую пятницу. С момента вступления этого документа в силу нынешнее руководство предприятия, акционеры и собственники капитала лишились права принимать решения. Парламентарии утверждали, что текст закона согласован с администрацией США.

