Politico: две страны ЕС ищут способы обойти санкции США против российской нефти

Как сообщало URA.RU, поправки к закону об административном регулировании деятельности, связанной с нефтепродуктами, введя внешнее управление над находящимися в республике активами компании «Лукойл», депутаты болгарского парламента приняли в минувшую пятницу. С момента вступления этого документа в силу нынешнее руководство предприятия, акционеры и собственники капитала лишились права принимать решения. Парламентарии утверждали, что текст закона согласован с администрацией США.