Критиковавшего муфтия Дагестана проповедника Батлухского задержали в Москве

По данным портала «Дагестан Онлайн», Батлухский открыто критиковал муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева и его окружение за коррупцию, кумовство и отход от истинных исламских принципов. Он обвинял муфтият в чрезмерном обогащении и использовании религии в личных целях, следует из публикации.