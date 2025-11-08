Критиковавшего муфтия Дагестана проповедника Батлухского задержали в Москве

Дагестанского религиозного деятеля Ахмада Батлухского задержали в аэропорту Москвы. Ему предъявили обвинение в клевете, по которому также возбудили уголовное дело. Об этом в субботу, 8 ноября, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев.
— Батлухского на выходе из самолета в аэропорту Махачкалы сотрудники полиции повезли в Махачкалу для разбирательства, — написал общественник в своем Telegram-канале.
По данным портала «Дагестан Онлайн», Батлухский открыто критиковал муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева и его окружение за коррупцию, кумовство и отход от истинных исламских принципов. Он обвинял муфтият в чрезмерном обогащении и использовании религии в личных целях, следует из публикации.
Другой конфликт произошел в конце октября, когда Федерация еврейских общин не стала принимать объяснения муфтия Чечни Салаха-Хаджи Межиева, который заявил об «иудеях — врагах Аллаха», а после возникшего резонанса обвинил общественность в искажении его слов.