Без света остались 20 тыс. белгородцев из-за атаки БПЛА

В Белгороде и Белгородском районе возникли проблемы с электроснабжением после атаки ВСУ, в результате которой без света остались более 20 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По информации главы области, в субботу система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, пострадавших не было.
В некоторых районах города, а также в части посёлка Дубовое Белгородского района наблюдаются перебои с электричеством.
Все аварийные и оперативные службы работают на местах, энергетики восстанавливают электроснабжение.
Ранее сообщалось, что в Волоконовском районе Белгородской области началась радиопередача информации для местных жителей о угрозе атак беспилотников.