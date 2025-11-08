Ричмонд
Без света остались 20 тыс. белгородцев из-за атаки БПЛА

После атаки ВСУ в Белгороде и Белгородском районе более 20 тысяч человек остались без электричества.

Источник: Аргументы и факты

В Белгороде и Белгородском районе возникли проблемы с электроснабжением после атаки ВСУ, в результате которой без света остались более 20 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

По информации главы области, в субботу система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, пострадавших не было.

В некоторых районах города, а также в части посёлка Дубовое Белгородского района наблюдаются перебои с электричеством.

Все аварийные и оперативные службы работают на местах, энергетики восстанавливают электроснабжение.

Ранее сообщалось, что в Волоконовском районе Белгородской области началась радиопередача информации для местных жителей о угрозе атак беспилотников.

