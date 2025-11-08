Запорожская АЭС заработала на фоне проблем с электричеством по всей Украине

Запорожская атомная электростанция вернулась к работе на фоне проблем с электричеством, которые наблюдаются на всей территории Украины. Внешнее энергоснабжение АЭС восстановлено по двум линиям, также вернулась в строй линия «Ферросплавная-1», которая была отключена с весны. Об этом сообщает пресс-служба станции.