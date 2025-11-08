«Самый мощный удар с начала конфликта»: Украина осталась без электричества после атаки на ТЭС

В городе Изюме, который находится в Харьковской области, из-за удара по энергосистеме также отсутствует электроснабжение — по предварительным оценкам, как минимум сутки. По данным городской военной администрации, электричество отключилось примерно в 01:00, и восстановить его в ближайшее время не получится из-за значительных повреждений энергосетей. Кроме того, Киев оказался в ситуации полного блэкаута — весь город погрузился во тьму.