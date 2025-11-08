В Магнитогорске под колесами молодого водителя «десятки» погиб мужчина

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске сотрудники городской Госавтоинспекции выясняли детали смертельного ДТП, которое произошло 1 октября в поселке Западный. Там мужчина 1997 года рождения, управлявший автомобилем Hyundai Sonata, совершил наезд на женщину-пешехода 1952 года рождения, которая после столкновения скончалась.