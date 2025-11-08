Ричмонд
8 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе водитель не справился с управлением, врезался в дерево и погиб на месте происшествия. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Сегодня около 16.30 18-летний водитель за рулем автомобиля Hyundai двигался по автодороге Н602 Бережное — Бор-Дубинец. По предварительной информации, на 1-м км указанной автодороги он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где съехал на обочину и совершил наезд на придорожное дерево.

В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия. На месте работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа. Следствием будет дана правовая оценка. -0-