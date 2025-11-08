Свыше 20 тысяч жителей Белгородской области остались без света после атаки ВСУ

Свыше 20 тысяч жителей Белгородской области остались без электричества после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 8 ноября, сообщила глава региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, системы противовоздушной обороны оперативно уничтожили вражески воздушные цели. После падения обломков в Белгороде загорелось несколько гаражей, пожарные уже работают на месте случившегося. Кроме того, на ряде городских улиц наблюдаются проблемы с электричеством.
— Также энергоснабжение отсутствует в части поселка Дубовое Белгородского района. Энергетики восстанавливают электроснабжение. Информация о последствиях уточняется, — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн ранее сообщил, что украинская армия утром 8 ноября попыталась атаковать одну из местных теплоэлектростанций.