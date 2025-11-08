Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свыше 20 тысяч жителей Белгородской области остались без света после атаки ВСУ

Свыше 20 тысяч жителей Белгородской области остались без электричества после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 8 ноября, сообщила глава региона Вячеслав Гладков.

Свыше 20 тысяч жителей Белгородской области остались без электричества после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 8 ноября, сообщила глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, системы противовоздушной обороны оперативно уничтожили вражески воздушные цели. После падения обломков в Белгороде загорелось несколько гаражей, пожарные уже работают на месте случившегося. Кроме того, на ряде городских улиц наблюдаются проблемы с электричеством.

— Также энергоснабжение отсутствует в части поселка Дубовое Белгородского района. Энергетики восстанавливают электроснабжение. Информация о последствиях уточняется, — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн ранее сообщил, что украинская армия утром 8 ноября попыталась атаковать одну из местных теплоэлектростанций.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше