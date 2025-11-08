Свыше 20 тысяч жителей Белгородской области остались без света после атаки ВСУ

По словам губернатора, системы противовоздушной обороны оперативно уничтожили вражески воздушные цели. После падения обломков в Белгороде загорелось несколько гаражей, пожарные уже работают на месте случившегося. Кроме того, на ряде городских улиц наблюдаются проблемы с электричеством.