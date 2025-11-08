Умер бывший ведущий Top Gear Квентин Уилсон

Журналист и ведущий британского телешоу про автомобили Top Gear Квентин Уилсон, умер в 68 лет. Об этом сообщил Sky News со ссылкой на его семью.
Сообщается, что журналист умер 8 ноября после недолгой борьбы с раком лёгких.
Квентин Уилсон родился 23 июля 1957 года в Лестере. В 1991 году он начал работать на BBC, став соведущим передачи Top Gear вместе с Джереми Кларксоном, и до 2001 года выступал как эксперт по подержанным автомобилям.
После ухода из BBC Уилсон перешёл на Channel 5, где вёл программу Fifth Gear.
Напомним, что итальянский дирижёр, композитор и телеведущий Пеппе (Джузеппе) Вессиккио внезапно умер в 69 лет из-за осложнений, вызванных воспалением лёгких.