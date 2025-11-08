Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первые призывники Ямала отправились на срочную службу. Видео

Из Ноябрьска (ЯНАО) первая группа призывников отправилась к местам прохождения срочной службы. Около 70 человек проводили 8 ноября с окружного сборного пункта. Об этом сообщают в telegram-канале «МИГ. Ноябрьск».

Из Ноябрьска к местам службы отправятся около 200 призывников.

Из Ноябрьска (ЯНАО) первая группа призывников отправилась к местам прохождения срочной службы. Около 70 человек проводили 8 ноября с окружного сборного пункта. Об этом сообщают в telegram-канале «МИГ. Ноябрьск».

«Первая группа ямальских срочников отправилась к местам службы. Порядка 70 человек сегодня проводили из окружного сборного пункта», — пишут в посте.

Всего осенний призыв на Ямале планирует отправить на службу 1200 молодых людей. Из Ноябрьска к местам службы отправятся около 200 призывников.

Продолжительность службы составляет один год, а возрастные рамки расширены. Призыву подлежат мужчины до 30 лет включительно.

Новобранцы будут служить в воинских частях на территории РФ. К выполнению боевых задач в зоне СВО срочников не привлекают. Осенняя призывная кампания завершится 31 декабря 2025 года.