Силы ПВО сбили 15 украинских дронов над регионами России и Чёрным морем

Большинство перехватов пришлось на Республику Крым (девять БПЛА), также были сбиты по два аппарата над Вологодской и Белгородской областями, и по одному над Курской областью и в Чёрном море.
Ранее сообщалось, что более 20 тысяч жителей Белгорода и области остались без света из-за атаки ВСУ. В настоящее время оперативные и аварийные службы активно занимаются решением возникших проблем.
