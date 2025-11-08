Следователи установили причастного к взрыву газа в жилом доме в Тульской области

Следователям удалось установить личность причастного к взрыву газа в жилом доме в поселке Куркино. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Об этом в субботу, 8 ноября, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Тульской области.
— Следователями установлены обстоятельства частичного обрушения многоквартирного дома в Куркино, — передает официальный Telegram-канал регионального управления ведомства.
Утром 8 ноября в многоквартирном доме под Тулой прогремел взрыв. Согласно последним данным, в результате случившегося пострадали пять человек. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Взрыв газа также произошел 25 октября в Сочи. Громкий звук был слышен по всему центру города. Взрывной волной на пятом этаже семиэтажного дома по улице Тимирязева вырвало кусок стены.