Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следователи установили причастного к взрыву газа в жилом доме в Тульской области

Следователям удалось установить личность причастного к взрыву газа в жилом доме в поселке Куркино. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Об этом в субботу, 8 ноября, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Тульской области.

Следователям удалось установить личность причастного к взрыву газа в жилом доме в поселке Куркино. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Об этом в субботу, 8 ноября, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Тульской области.

— Следователями установлены обстоятельства частичного обрушения многоквартирного дома в Куркино, — передает официальный Telegram-канал регионального управления ведомства.

Утром 8 ноября в многоквартирном доме под Тулой прогремел взрыв. Согласно последним данным, в результате случившегося пострадали пять человек. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Взрыв газа также произошел 25 октября в Сочи. Громкий звук был слышен по всему центру города. Взрывной волной на пятом этаже семиэтажного дома по улице Тимирязева вырвало кусок стены.