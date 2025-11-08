Следователи установили причастного к взрыву газа в жилом доме в Тульской области

Следователям удалось установить личность причастного к взрыву газа в жилом доме в поселке Куркино. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Об этом в субботу, 8 ноября, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Тульской области.