SZ: депутаты Бундестага посетят Сочи для обсуждения поставок энергии из России

Поездка депутатов от «Альтернативы для Германии» в Россию происходит на фоне длительного конфликта внутри немецкой политики относительно отношений с Москвой. Партия ранее неоднократно высказывалась в поддержку России: например, Алиса Вайдель заявляла о готовности снять санкции, а фракция отказалась включать в предвыборный манифест пункт об осуждении России в контексте конфликта на Украине. Критика таких контактов со стороны других политических сил, в частности CSU, продолжается уже долгое время.