Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SZ: депутаты Бундестага посетят Сочи для обсуждения поставок энергии из России

Несколько депутатов от партии «Альтернатива для Германии» планируют посетить Россию несмотря на критику связей с Москвой. Поездка ожидается на следующей неделе, цель — участие в международном симпозиуме «БРИКС-Европа», который пройдет в Сочи 14 и 15 ноября.

Симпозиум станет площадкой для диалога между европейскими и российскими парламентариями.

Несколько депутатов от партии «Альтернатива для Германии» планируют посетить Россию несмотря на критику связей с Москвой. Поездка ожидается на следующей неделе, цель — участие в международном симпозиуме «БРИКС-Европа», который пройдет в Сочи 14 и 15 ноября.

«Несмотря на резкую критику тесных связей партии с Россией, несколько депутатов парламента от “Альтернативы для Германии” намерены посетить Россию», — сообщает газета Süddeutsche Zeitung. Обсуждение возобновления поездок в Россию в рабочей группе по иностранным делам прошло весьма спорно. При этом один из пунктов повестки симпозиума — «доступные и безопасные поставки энергии из России».

Берлинская студия ARD первой сообщила о планах Ротфусса и Котре посетить Сочи, кроме того, Ротфусс выступит там с лекцией. Среди ожидаемых участников — депутаты бундестага Райнер Ротфусс и Штеффен Котре, депутат Европарламента Ханс Нойхофф и председатель Саксонского земельного совета Йорг Урбан.

Поездка депутатов от «Альтернативы для Германии» в Россию происходит на фоне длительного конфликта внутри немецкой политики относительно отношений с Москвой. Партия ранее неоднократно высказывалась в поддержку России: например, Алиса Вайдель заявляла о готовности снять санкции, а фракция отказалась включать в предвыборный манифест пункт об осуждении России в контексте конфликта на Украине. Критика таких контактов со стороны других политических сил, в частности CSU, продолжается уже долгое время.

Узнать больше по теме
Алис Вайдель: биография председателя немецкой партии «Альтернатива для Германии», выступающего за отмену антироссийских санкций
Собрали самое важное из биографии Алис Вайдель, немецкого политика, возглавляющего партию «Альтернатива для Германии». Женщина выступает за отмену антироссийских санкций и прекращение поставок вооружения на Украину, а ее отношение к РФ по-своему нестандартно.
Читать дальше