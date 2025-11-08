Надышавшийся «шариком» водитель устроил массовую аварию на северо-западе Москвы

Мужчина за рулем электромобиля Zeekr устроил массовое ДТП в районе станции метро «Щукинская». Предварительно, в момент движения он держал руль одной рукой, а в другой сжимал красный воздушный шарик, периодически вдыхая из него газ. Об этом в субботу, 8 ноября, сообщил Telegram-канал Shot.
Автомобилист не заметил, как в один момент пересек двойную сплошную, после чего влетел в стоявшие на красный свет машины. Пешеходам удалось отскочить в сторону и избежать травм. После аварии виновник ДТП огляделся по сторонам и бросил шарик на соседнее сиденье.
Сотрудники ДПС составили в отношении него административный протокол, от медицинского освидетельствования мужчина отказался. Очевидцы предполагают, что автомобилист мог употреблять из шарика закись азота, известную как веселящий газ, следует из публикации.
