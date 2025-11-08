Надышавшийся «шариком» водитель устроил массовую аварию на северо-западе Москвы

Автомобилист не заметил, как в один момент пересек двойную сплошную, после чего влетел в стоявшие на красный свет машины. Пешеходам удалось отскочить в сторону и избежать травм. После аварии виновник ДТП огляделся по сторонам и бросил шарик на соседнее сиденье.