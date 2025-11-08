В Киеве планировалось покушение на жену Зеленского: кто и когда пытался убить президента Украины и его близких

В августе 2019 года неизвестный угрожал подорвать несколько объектов, включая многоквартирный дом в Кривом Роге, где, по его словам, якобы проживали родители Владимира Зеленского. Вечером 21 августа он сообщил полиции о намерении совершить теракт в предстоящие выходные. При этом он не стал уточнять, какие еще объекты собирается подорвать. В этот же день полиция уведомила экстренные службы о возможном ЧП.